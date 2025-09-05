Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer kollidiert mit Hauswand

Lübbecke (ots)

(SN) Offenbar leichte Verletzungen erlitt ein 20-jähriger Motorradfahrer bei der Kollision mit einer Hauswand an der Husener Straße in der Nacht zu Freitag.

Den ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Heranwachsende aus Lübbecke gegen 1.55 Uhr die Husener Straße von der Steimkestraße kommend auf einer Yamaha befahren, als er aus ungeklärter Ursache im Bereich der Einmündung Niederhusener Straße die Kontrolle verlor und gegen eine Hauswand prallte.

Durch das laute Geräusch aufmerksam geworden, eilten Anwohner dem 20-Jährigen bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst zu Hilfe. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht nur mutmaßlich unter Alkoholeinfluss das Zweirad gesteuert hatte, sondern es ergab sich auch der Verdacht, dass er nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis am Steuer der Yamaha gesessen hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Motorrad wurde sichergestellt. In diesem Zusammenhang kommt auf den Lübbecker nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell