PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer kollidiert mit Hauswand

Lübbecke (ots)

(SN) Offenbar leichte Verletzungen erlitt ein 20-jähriger Motorradfahrer bei der Kollision mit einer Hauswand an der Husener Straße in der Nacht zu Freitag.

Den ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Heranwachsende aus Lübbecke gegen 1.55 Uhr die Husener Straße von der Steimkestraße kommend auf einer Yamaha befahren, als er aus ungeklärter Ursache im Bereich der Einmündung Niederhusener Straße die Kontrolle verlor und gegen eine Hauswand prallte.

Durch das laute Geräusch aufmerksam geworden, eilten Anwohner dem 20-Jährigen bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst zu Hilfe. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht nur mutmaßlich unter Alkoholeinfluss das Zweirad gesteuert hatte, sondern es ergab sich auch der Verdacht, dass er nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis am Steuer der Yamaha gesessen hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Motorrad wurde sichergestellt. In diesem Zusammenhang kommt auf den Lübbecker nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 14:47

    POL-MI: Ermittlungen nach Zusammenstoß auf dem Festgelände in Blasheim

    Lübbecke (ots) - (SN) Nach einem Verkehrsunfall auf dem Festgelände in Lübbecke-Blasheim in der vergangenen Woche suchen die Beamten derzeit nach Zeugen. Auch zwei Beteiligte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Demnach befuhr eine Pedelec-Fahrerin (63) mit ihrem vorausfahrenden Ehemann am Mittwoch, 27. August gegen 15.15 Uhr die Marktstraße, als sich ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 14:10

    POL-MI: Müllcontainer in Brand geraten - Kripo ermittelt

    Minden (ots) - (DM) In der Mindener Innenstadt geriet am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein Papiermüllcontainer in Brand. Das in Flammen stehende Müllbehältnis brannte nahezu vollständig ab, zudem wurde die Hausfassade durch die Flammen leicht beschädigt. Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude konnte durch das schnelle Ablöschen glücklicherweise verhindert werden. Verletzt wurde ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 13:21

    POL-MI: Gartenmöbel entwendet

    Espelkamp (ots) - (SN) Bisher unbekannte Täter haben auf dem Parkplatz eines Einrichtungshauses an der General-Bishop-Straße Ecke in den vergangenen Tagen Gartenmöbel entwendet. Die gestohlenen Verkaufsartikel - darunter auch eine Garten-Lounge und mehrere Stühle - hatten auf dem zugehörigen Parkplatz in einem eingezäunten Bereich gestanden. Die Entwendung bemerkten schließlich Mitarbeiter des Geschäfts und erstatteten am Mittwoch Anzeige bei der Polizei. Als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren