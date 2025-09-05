PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schulwegunfall in Rahden - Polizei bittet Autofahrerin um Kontaktaufnahme

POL-MI: Schulwegunfall in Rahden - Polizei bittet Autofahrerin um Kontaktaufnahme
Rahden (ots)

(DM) An der Einmündung Lemförder Straße / Bocks Allee kam es am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Schülerin gegen 13:15 Uhr mit ihrem Fahrrad den Radweg entlang der Lemförder Straße in Fahrtrichtung B 239. Zeitgleich beabsichtigte eine bislang unbekannte Autofahrerin, von der Bocks Allee nach rechts auf die Lemförder Straße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Vorderrad des Fahrrades. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen stieg die Autofahrerin sofort aus und kümmerte sich zunächst um die Schülerin. Sie bot an, ihre Kontaktdaten zu übergeben und wartete noch kurz vor Ort. Beide Personen setzten im Anschluss jedoch ihren Weg fort, ohne ihre Personalien ausgetauscht zu haben.

Es soll sich um eine 60 - 70 Jahre alte Frau mit grauen Haaren handeln. Sie soll einen grauen Kleinwagen mit den ersten Kennzeichenfragmenten "NI-" gefahren haben.

Die Polizei bittet die beteiligte Autofahrerin, sich mit der Polizei Minden unter der Telefonnummer (0571) 88660 in Verbindung zu setzen. Auch Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

