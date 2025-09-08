Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auseinandersetzung zwischen Frauen am Königswall

Minden (ots)

(SN) In der Nacht zu Sonntag kam es am Königswall zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Frauen, bei der drei Beteiligte offenbar leicht verletzt wurden.

Nach ersten Angaben trafen gegen 23.45 Uhr zwei jeweils vierköpfige Gruppen aufeinander. Eine Mädchenclique im Alter von 13 bis 17 Jahren soll dabei mehrfach Beleidigungen gegenüber einer Gruppe von 17- bis 25-jährigen Frauen ausgesprochen haben. Gegen 1.20 Uhr kam es schließlich zu einem erneuten Zusammentreffen, welches offenbar in einem tätlichen Angriff seitens der jüngeren Mädchen mündete.

Daraufhin leistete die Gruppe der älteren Frauen offenbar Gegenwehr. Insgesamt erlitten drei Beteiligte leichte Verletzungen. Eine 14-Jährige musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Außerdem wurden die Erziehungsberechtigten der minderjährigen Mädchen informiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Auseinandersetzung, sich unter der Telefonnummer (0571) 88660 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell