POL-HH: 250728-2. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Radfahrer

Unfallzeit: 27.07.2025, 01:15 Uhr

Unfallort: Hamburg-St. Pauli, Budapester Straße / Glacischaussee

Samstagnacht kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer (43), bei dem dieser lebensgefährlich verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Radfahrer die Glacischaussee in Richtung Reeperbahn und querte hierbei den Kreuzungsbereich am Millerntorplatz. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Mann mit einem in diesem Moment aus Richtung Millerntordamm kommenden Pkw.

Durch die Kollision erlitt der 43-jährige Radfahrer, der unter Alkoholeinfluss gefahren sein soll, lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach seiner Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert. Er soll sich inzwischen außer Lebensgefahr befinden.

Beamtinnen und Beamte eines Verkehrsunfall-Teams (VU-Team) der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 23) nahmen den Unfall auf. Dabei setzten sie einen 3D-Scanner des Landeskriminalamtes (LKA 38) ein und zogen darüber hinaus einen Sachverständigen für die Unfallrekonstruktion hinzu.

Die Ermittlungen werden von der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 22) fortgeführt.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zur Ampelschaltung, geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

