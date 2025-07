Polizei Hamburg

POL-HH: 250725-2. Festnahmen nach Schüssen in Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 13.07.2025, 01:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Bramfeld, Haldesdorfer Straße

Ein 18-jähriger Mann war nach einer Auseinandersetzung von bislang unbekannten Tatverdächtigen durch einen Schuss in den Oberarm verletzt worden. Die inzwischen tätige Mordkommission im Landeskriminalamt hat zwei Tatverdächtige identifiziert und bereits vorläufig festgenommen.

Zum Ausgangssachverhalt wird auf die Pressemeldung vom 13.07.2025 verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6075437

Die ersten Ermittlungen waren vom Kriminaldauerdienst geführt worden, inzwischen hatte die Mordkommission mit der Staatsanwaltschaft Hamburg den Tatablauf nachvollzogen und Mordmerkmale begründet. Die umfangreichen Ermittlungen führten auf die Spur zweier iranischer Männer (30 und 33 Jahre), gegen die ein dringender Tatverdacht begründet werden konnte. Die Staatsanwaltschaft Hamburg ordnete daher am gestrigen Tage die vorläufige Festnahme der beiden Männer an.

Zielfahnder des Landeskriminalamtes nahmen den 33-Jährigen in Hamburg, den 30-Jährigen in Grevesmühlen (Mecklenburg-Vorpommern) fest. Beide Tatverdächtige werden dem Haftrichter zugeführt, welcher über den Erlass eines Haftbefehls entscheiden wird. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat und der Auseinandersetzung, dauern weiter an.

Veh.

