Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bushaltestelle beschädigt

Minden (ots)

(SN) Wegen einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle an der Dützer Dorfstraße am gestrigen Sonntag sucht die Polizei gegenwärtig nach Zeugen.

Den ersten Erkenntnissen nach hatte eine fünfköpfige Gruppe männlicher Jugendlicher zwischen 17.30 Uhr und 17.55 Uhr die Scheiben der betroffenen Bushaltestelle zertrümmert. Dies hatte ein Zeuge beobachtet und der Polizeileitstelle gemeldet. Noch vor Eintreffen der Beamten hatten sich die Verursacher jedoch entfernt.

Einer der bisher unbekannten Jugendlichen trug den Angaben zufolge ein markantes dunkles Shirt mit drei dicken gelben Streifen auf dem Rücken.

Hinweise zu den Verursachern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

