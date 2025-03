Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Kradfahrer nach Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Am frühen Freitagabend (07. März, 17:40 Uhr) meldete eine Zeugin einen Verkehrsunfall in der Meidericher Straße. Als die Beamten eintrafen, lag ein Kradfahrer in Rückenlage auf der rechten Fahrspur. Neben ihm lag sein beschädigtes BMW-Motorrad, aus dem Kraftstoff auf die Straße tropfte. Die Fahrerin (56) eines orangen VWs gab an, dass sie nach links abbiegen wollte und dabei das rote Krad übersehen habe. Es sei zum Zusammenstoß gekommen, bei dem das Motorrad umgefallen und der Fahrer (65) auf die Straße gestürzt sei.

Der 65-Jährige klagte über Schmerzen im Brustbereich und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Inzwischen geht es dem Mann besser und er konnte das Krankenhaus wieder verlassen. Das Verkehrskommissariat 22 hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

