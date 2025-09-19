Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Mehrere tausend Euro Sachschaden durch Graffiti: Sprayer in Bad Wilhelmshöhe dank aufmerksamen Zeugen festgenommen
Kassel (ots)
Kassel-Bad Wilhelmshöhe:
Einem aufmerksamen Zeugen sei Dank konnte die Polizei in der Nacht zum heutigen Freitag in Bad Wilhelmshöhe einen Graffitisprayer festnehmen, der zuvor mehrere Rolltore und Teile einer Hausfassade großflächig mit Sprühfarbe beschmiert hatte. Kurz nach 4:30 Uhr hatte der Zeuge den Täter entdeckt, als dieser die Garagentore auf der Rückseite eines Hotels in der Wilhelmshöher Allee besprayte, und sofort den Notruf der Polizei gewählt. Nur wenige Minuten später konnte eine hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Süd-West dann einen 35 Jahre alten Mann aus Kassel auf frischer Tat festnehmen, der mit dem rund acht Meter breiten und über zwei Meter hohen Graffiti einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht hatte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet, außerdem wurden sämtliche Spraydosen, die der 35-Jährige bei sich hatte, sichergestellt. Die Ermittlungen der zuständigen EG4 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei dauern an.
