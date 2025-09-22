Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall im Gegenverkehr auf B7 bei Kaufungen: Polizei bittet um Hinweise auf dunklen SUV

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Zeugen eines Unfalls, der sich am frühen Samstagabend auf der B7 bei Kaufungen ereignet hat, und bei dem an zwei Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden ist, suchen derzeit die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Der Verursacher, bei dem es sich um einen dunklen SUV handeln soll, war im Gegenverkehr unterwegs und trotz des Unfalls davongefahren.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte sich der Verkehrsunfall kurz nach 18 Uhr ereignet. Der 54-jährige Fahrer eines VW Golf war zu dieser Zeit von Kassel kommend auf dem linken der zwei Fahrstreifen in Richtung Helsa unterwegs, als ihm kurz nach der Anschlussstelle Niederkaufungen ein dunkler SUV entgegenkam, obwohl die Fahrbahnen in Richtung Kassel und Helsa in diesem Bereich baulich voneinander getrennt sind. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, sei der 54-Jährige nach rechts ausgewichen und in der Folge mit einem dort fahrenden Toyota zusammengestoßen, wie der VW-Fahrer der Streife gegenüber angab. Das entgegenkommende Fahrzeug habe daraufhin seine Fahrt verlangsamt und den Warnblinker eingeschaltet, die Bundesstraße dann aber, immer noch auf der Gegenfahrbahn, an der Anschlussstelle Niederkaufungen verlassen und sei geflüchtet. Der Fahrer des VW, die 34-jährige Fahrerin des Toyotas sowie die Mitfahrer in beiden Autos blieben unverletzt. Warum der Fahrer des SUV im Gegenverkehr unterwegs war und trotz baulicher Trennung dort weiterfuhr, ist zurzeit nicht bekannt.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen anthrazitfarbenen oder schwarzen SUV, möglicherweise der Marke Hyundai handeln, der von einem etwa 50 Jahre alten Mann mit kurzem Haar gelenkt wurde. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

