Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Smartphone entwendet - Bundespolizei ermittelt

Dortmund - Castrop-Rauxel (ots)

Am Samstagmorgen (29. März) soll ein Unbekannter ein Mobiltelefon an einem Bahnsteig des Dortmunder Hauptbahnhofs an sich genommen haben. Bundespolizisten werteten die Videoaufnahmen aus und sicherten die Lichtbilder des Verdächtigen.

Gegen 6 Uhr suchte eine 23-Jährige die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund auf. Sie gab an ihr Smartphone verloren zu haben. Zuletzt habe sie sich auf dem Bahnsteig zu Gleis 23 aufgehalten. Die Einsatzkräfte werteten die Videoaufnahmen der Überwachungskameras aus. Hierbei stellten sie fest, dass die Deutsche sich ca. 20 Minuten zuvor auf dem Bahnsteig befand und dort auf einer Sitzbank mit einem unbekannten Mann sexuelle Handlungen vollzog. Dabei fiel der jungen Frau aus Castrop-Rauxel ihr Mobiltelefon aus der Jackentasche. Wenig später entfernten sich die beiden Beteiligten von der Örtlichkeit. Kurz darauf suchte ein weiterer Mann diese auf, nahm das Handy an sich, entfernte die Schutzhülle und entsorgte die in der Hülle befindlichen Dokumente in einem Mülleimer. Dabei handelt es sich um ein Monatsticket sowie Kinokarten. Diese fanden die Uniformierten wenig später in dem Abfallbehälter. Der Tatverdächtige, welcher die Dienstbekleidung der Deutschen Bahn AG trug, entfernte sich anschließend mit dem Smartphone in unbekannte Richtung.

Die Beamten kontaktierten den Informationsschalter der Deutschen Bahn AG im Hauptbahnhof, jedoch wurde zuvor kein Mobiltelefon dort als Fundsache abgegeben.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung gegen den Unbekannten ein.

