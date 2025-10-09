Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Erneuter Verstoß gegen Kennzeichnungspflicht bei S-Pedelec

Schortens (ots)

Am Mittwochnachmittag (08.10.2025) wurde in der Olympiastraße in Schortens ein S-Pedelec-Fahrer kontrolliert, der sein Fahrzeug ohne das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen im öffentlichen Verkehrsraum führte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann bereits am Freitag, 03.10.2025, auf die Kennzeichnungspflicht für S-Pedelecs hingewiesen worden. Da er das Fahrzeug erneut ohne Kennzeichen nutzte, wird von vorsätzlichem Handeln ausgegangen. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

