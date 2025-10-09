Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Entlaufene Shetland-Ponys in Jever eingefangen
Jeve (ots)
Am Mittwochmorgen, 08.10.2025, wurden der Polizei gegen 06:43 Uhr zwei entlaufene Shetland-Ponys auf der Rahrdumer Straße in Jever gemeldet. Die Tiere konnten kurze Zeit später durch eingesetzte Polizeibeamte unverletzt eingefangen und an die Eigentümerin übergeben werden. Diese brachte die Ponys anschließend auf einer angrenzenden Koppel wieder in Sicherheit.
