Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Entlaufene Shetland-Ponys in Jever eingefangen

Jeve (ots)

Am Mittwochmorgen, 08.10.2025, wurden der Polizei gegen 06:43 Uhr zwei entlaufene Shetland-Ponys auf der Rahrdumer Straße in Jever gemeldet. Die Tiere konnten kurze Zeit später durch eingesetzte Polizeibeamte unverletzt eingefangen und an die Eigentümerin übergeben werden. Diese brachte die Ponys anschließend auf einer angrenzenden Koppel wieder in Sicherheit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

