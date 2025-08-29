PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Ermittlungen in einem Betrugsverfahren - Veröffentlichung eines Phantombilds

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mitte Mai kam es im Gütersloher Ortsteil Spexard zu einem Betrug. Ein 90-jähriger Mann reagierte auf ein Inserat in einer Tageszeitung, in dem der Ankauf von Teppichen, Porzellan, Schmuck etc. angeboten wurde. In der Folge erschien ein männlicher Tatverdächtiger bei dem Geschädigten und drängte diesen durch geschickte Gesprächsführung zur Herausgabe von Goldbarren. Der Abholer war ca. 40 Jahre alt, ca. 168 cm groß, hatte schwarze Haare und eine kräftige Statur. Ein Phantombild ist über das Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht worden: https://polizei.nrw/fahndung/178927 Hinweise und Angaben zu dem Mann auf Bild nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 15:15

    POL-GT: Falsche Vermisstenmeldungen im Umlauf! Die Polizei warnt!

    Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh (FK) - In letzter Zeit sind immer mal wieder falsche Vermisstenmeldungen im Umlauf. Die Nutzer von Social-Media-Plattformen werden darin aufgefordert, die Meldungen zu verbreiten, um der Polizei bei der Suche nach den Vermissten, meist Kinder, zu helfen. Diese Falschmeldungen verbreiten nicht nur Angst und Schrecken, sondern in ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 14:59

    POL-GT: Komm ins Team 110! - Polizei NRW Die Polizei Gütersloh wirbt für Nachwuchs

    Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh (MK) - Für das Bewerbungsverfahren lädt die Einstellungsberatung der Kreispolizeibehörde Gütersloh zu mehreren Informationsveranstaltungen ein. Der Bewerbungsschluss für die Onlinebewerbung des Einstellungsjahres 2026 endet zum 08.10.2025. Die kommende Informationsveranstaltung findet in Rheda-Wiedenbrück statt: Mittwoch, ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 16:15

    POL-GT: Polizeikontrollen in der Innenstadt stoßen auf große Resonanz

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Wiederholt fanden am Dienstag (26.08., 14.00 Uhr - 16.30 Uhr) intensive Innenstadtkontrollen mit dem Fokus auf E-Scooter- und Fahrradfahrer in der Innenstadt und auf den Straßen rund um die Innenstadt statt. Neben zahlreichen Maßnahmen, kam auch zu vielen Gesprächen mit Passanten, welche die Kontrollen überwiegend positiv ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren