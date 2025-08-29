Polizei Gütersloh

POL-GT: Ermittlungen in einem Betrugsverfahren - Veröffentlichung eines Phantombilds

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mitte Mai kam es im Gütersloher Ortsteil Spexard zu einem Betrug. Ein 90-jähriger Mann reagierte auf ein Inserat in einer Tageszeitung, in dem der Ankauf von Teppichen, Porzellan, Schmuck etc. angeboten wurde. In der Folge erschien ein männlicher Tatverdächtiger bei dem Geschädigten und drängte diesen durch geschickte Gesprächsführung zur Herausgabe von Goldbarren. Der Abholer war ca. 40 Jahre alt, ca. 168 cm groß, hatte schwarze Haare und eine kräftige Statur. Ein Phantombild ist über das Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht worden: https://polizei.nrw/fahndung/178927 Hinweise und Angaben zu dem Mann auf Bild nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

