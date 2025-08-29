PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Komm ins Team 110! - Polizei NRW Die Polizei Gütersloh wirbt für Nachwuchs

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Für das Bewerbungsverfahren lädt die Einstellungsberatung der Kreispolizeibehörde Gütersloh zu mehreren Informationsveranstaltungen ein. Der Bewerbungsschluss für die Onlinebewerbung des Einstellungsjahres 2026 endet zum 08.10.2025. Die kommende Informationsveranstaltung findet in Rheda-Wiedenbrück statt: Mittwoch, 03.09.2025 um 18 Uhr, Polizeiwache Rheda-Wiedenbrück, Hauptstraße 196, 33378 Rheda-Wiedenbrück Themen werden die Bereiche Bewerbungs- und Auswahlverfahren der Polizei des Landes NRW sein. Außerdem sollen die verschiedenen Möglichkeiten innerhalb des Polizeiberufes und der Ablauf des dreijährigen dualen Studiums an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung erläutert werden. Abiturientinnen und Abiturienten sowie Absolvierende der vollen Fachhochschulreife, die sich für einen spannenden, verantwortungsvollen, krisensicheren Beruf interessieren und das 37. Lebensjahr zum Einstellungstermin (1. September) noch nicht vollendet haben, können sich für die Veranstaltungen unter der Telefonnummer 05241 869-2277 oder per E-Mail an Personalwerbung.Guetersloh@polizei.nrw.de bis morgens um 09:00 Uhr für den jeweiligen Veranstaltungstermin anmelden. Im Rahmen eines Schulversuches können Interessierte mit mittlerem Schulabschluss das volle Fachabitur bei der Polizei erwerben. Unter bestimmten Bedingungen reicht auch eine abgeschlossene Berufsausbildung plus dreijähriger Tätigkeit in dem erlernten Beruf als Einstellungsvoraussetzung aus. Studiengebühren werden nicht erhoben. Ein Gehalt sorgt für eine finanziell abgesicherte Studienzeit. Von den angehenden Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren werden Teamfähigkeit, soziale Kompetenz, sicheres Auftreten, situationsangepasstes Verhalten und hohe Kommunikationsfähigkeit erwartet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 16:15

    POL-GT: Polizeikontrollen in der Innenstadt stoßen auf große Resonanz

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Wiederholt fanden am Dienstag (26.08., 14.00 Uhr - 16.30 Uhr) intensive Innenstadtkontrollen mit dem Fokus auf E-Scooter- und Fahrradfahrer in der Innenstadt und auf den Straßen rund um die Innenstadt statt. Neben zahlreichen Maßnahmen, kam auch zu vielen Gesprächen mit Passanten, welche die Kontrollen überwiegend positiv ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 15:17

    POL-GT: Falsche Polizeibeamte in Steinhagen aktiv

    Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh (MS) - Die Polizei Gütersloh warnt! Aktuell mehren sich die Hinweise auf erneute Aktivitäten Falscher Polizeibeamter. Insbesondere in Steinhagen sind die Betrüger aktiv. ACHTUNG! Es handelt sich bei den Anrufern nicht um die echte Polizei. Die Masche: Polizeibeamte melden sich telefonisch und berichten von schweren Unfällen naher Angehöriger der Angerufenen. Es würde eine Infusion ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 14:13

    POL-GT: Verkehrsunfall an der Berliner Straße

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Dienstagmorgen (26.08., 06.30 Uhr) kam es an der Berliner Straße (B61) in Höhe der Hülsbrockstraße zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 42-jähriger Audi-Fahrer die B61 in Richtung Bielefeld. Er beabsichtigte nach rechts in die Hülsbrockstraße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 70-jährigen Radfahrerin, welche vom Postdamm geradeaus in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren