Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall an der Berliner Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Dienstagmorgen (26.08., 06.30 Uhr) kam es an der Berliner Straße (B61) in Höhe der Hülsbrockstraße zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 42-jähriger Audi-Fahrer die B61 in Richtung Bielefeld. Er beabsichtigte nach rechts in die Hülsbrockstraße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 70-jährigen Radfahrerin, welche vom Postdamm geradeaus in die Hülsbrockstraße fuhr und dabei die B61 querte. Durch den Zusammenstoß fiel die Dame zu Boden und erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

