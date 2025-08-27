PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall an der Berliner Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Dienstagmorgen (26.08., 06.30 Uhr) kam es an der Berliner Straße (B61) in Höhe der Hülsbrockstraße zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 42-jähriger Audi-Fahrer die B61 in Richtung Bielefeld. Er beabsichtigte nach rechts in die Hülsbrockstraße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 70-jährigen Radfahrerin, welche vom Postdamm geradeaus in die Hülsbrockstraße fuhr und dabei die B61 querte. Durch den Zusammenstoß fiel die Dame zu Boden und erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 14:04

    POL-GT: Weiterer Einbruch an der Bahnhofstraße

    Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Zwischen Montag (25.08., 15.45 Uhr) und Dienstag (26.08., 14.45 Uhr) haben bislang unbekannte Täter die Tür eine Gaststätte an der Bahnhofstraße aufgehebelt. Gestohlen wurden diverse Alkoholika. Ob es einen Tatzusammenhang zu einem weiteren Einbruch in der Nähe gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6104341 ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 13:53

    POL-GT: Büroeinbruch an der Gewerbestraße in Mastholte

    Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - In der Nacht zu Dienstag (26.08., 18.15 Uhr - 27.08., 07.00 Uhr) wurde in Büroräume an der Gewerbestraße eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld und Schlüssel. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat in der Nacht verdächtige Personen rund um den Tatort beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 13:50

    POL-GT: Gaststätteneinbruch an der Carl-Bertelsmann Straße

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Mittwoch (27.08., 02.05 - 02.20 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Carl-Bertelsmann Straße in Höhe Marienstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um in das Ladenlokal zu gelangen. Anschließend beschädigten sie einen Zigarettenautomaten. Sie flüchteten mit Bargeld und Zigaretten. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren