PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Falsche Polizeibeamte in Steinhagen aktiv

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MS) - Die Polizei Gütersloh warnt! Aktuell mehren sich die Hinweise auf erneute Aktivitäten Falscher Polizeibeamter. Insbesondere in Steinhagen sind die Betrüger aktiv. ACHTUNG! Es handelt sich bei den Anrufern nicht um die echte Polizei.

Die Masche: Polizeibeamte melden sich telefonisch und berichten von schweren Unfällen naher Angehöriger der Angerufenen. Es würde eine Infusion benötigt werden, die aber privat bezahlt werden müsse. Den Erkenntnissen zufolge waren die Betrüger bisher nicht erfolgreich.

Die Polizei warnt. Machen Sie am Telefon keine Angaben über Geld- und Wertgegenstände! Beenden Sie diese Telefonate sofort und ohne Ankündigung! Rufen Sie unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer die örtliche Polizei an, wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel haben! Informieren Sie Angehörige, Freunde und Nachbarn über diese Masche!

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 14:13

    POL-GT: Verkehrsunfall an der Berliner Straße

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Dienstagmorgen (26.08., 06.30 Uhr) kam es an der Berliner Straße (B61) in Höhe der Hülsbrockstraße zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 42-jähriger Audi-Fahrer die B61 in Richtung Bielefeld. Er beabsichtigte nach rechts in die Hülsbrockstraße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 70-jährigen Radfahrerin, welche vom Postdamm geradeaus in ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 14:04

    POL-GT: Weiterer Einbruch an der Bahnhofstraße

    Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Zwischen Montag (25.08., 15.45 Uhr) und Dienstag (26.08., 14.45 Uhr) haben bislang unbekannte Täter die Tür eine Gaststätte an der Bahnhofstraße aufgehebelt. Gestohlen wurden diverse Alkoholika. Ob es einen Tatzusammenhang zu einem weiteren Einbruch in der Nähe gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6104341 ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 13:53

    POL-GT: Büroeinbruch an der Gewerbestraße in Mastholte

    Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - In der Nacht zu Dienstag (26.08., 18.15 Uhr - 27.08., 07.00 Uhr) wurde in Büroräume an der Gewerbestraße eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld und Schlüssel. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat in der Nacht verdächtige Personen rund um den Tatort beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren