Polizei Gütersloh

POL-GT: Falsche Polizeibeamte in Steinhagen aktiv

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MS) - Die Polizei Gütersloh warnt! Aktuell mehren sich die Hinweise auf erneute Aktivitäten Falscher Polizeibeamter. Insbesondere in Steinhagen sind die Betrüger aktiv. ACHTUNG! Es handelt sich bei den Anrufern nicht um die echte Polizei.

Die Masche: Polizeibeamte melden sich telefonisch und berichten von schweren Unfällen naher Angehöriger der Angerufenen. Es würde eine Infusion benötigt werden, die aber privat bezahlt werden müsse. Den Erkenntnissen zufolge waren die Betrüger bisher nicht erfolgreich.

Die Polizei warnt. Machen Sie am Telefon keine Angaben über Geld- und Wertgegenstände! Beenden Sie diese Telefonate sofort und ohne Ankündigung! Rufen Sie unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer die örtliche Polizei an, wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel haben! Informieren Sie Angehörige, Freunde und Nachbarn über diese Masche!

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell