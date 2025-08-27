Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeikontrollen in der Innenstadt stoßen auf große Resonanz

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Wiederholt fanden am Dienstag (26.08., 14.00 Uhr - 16.30 Uhr) intensive Innenstadtkontrollen mit dem Fokus auf E-Scooter- und Fahrradfahrer in der Innenstadt und auf den Straßen rund um die Innenstadt statt.

Neben zahlreichen Maßnahmen, kam auch zu vielen Gesprächen mit Passanten, welche die Kontrollen überwiegend positiv wahrnahmen.

Insgesamt wurden 25 E-Scooter-Fahrer angehalten, die in der Innenstadt unterwegs waren. Zudem fielen 18 Radfahrer in dem für sie verbotenen Bereich auf. Neben zahlreichen weiteren Verstößen im Umfeld wurden insgesamt 71 Maßnahmen getroffen.

Gegen einen E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungskennzeichen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ebenso wurde gegen den Halter des versicherungspflichtigen Fahrzeugs ein Verfahren eingeleitet. Darüber hinaus stellten die Beamten ein als gestohlen gemeldeten E-Scooter fest. Auch hier wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Obwohl viele E-Scooter-Nutzer zum Ende hin ihre Fahrzeuge schoben, werden die Kontrollen der Polizei auch außerhalb der regelmäßig stattfindenden Schwerpunkteinsätze im Rahmen der Aktion Radschlag und auch im Zuge des Konzepts "Sicher im Kreis" weiterhin mit präventiven sowie auch repressiven Maßnahmen an alle Verkehrsteilnehmenden fortgesetzt - zu Ihrer Sicherheit!

Infos zum Umgang mit E-Scootern finden sie unter dieser Adresse: https://guetersloh.polizei.nrw/artikel/wichtige-hinweise-zur-nutzung-von-e-scootern

Ein kurzes Video zum gestrigen Kontrolleinsatz mit einem Statement hat die Polizei Gütersloh auf ihrem Instagram Kanal veröffentlicht: https://www.instagram.com/p/DN3IFU8QjB2/

