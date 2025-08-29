PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Falsche Vermisstenmeldungen im Umlauf! Die Polizei warnt!

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - In letzter Zeit sind immer mal wieder falsche Vermisstenmeldungen im Umlauf. Die Nutzer von Social-Media-Plattformen werden darin aufgefordert, die Meldungen zu verbreiten, um der Polizei bei der Suche nach den Vermissten, meist Kinder, zu helfen. Diese Falschmeldungen verbreiten nicht nur Angst und Schrecken, sondern in vielen Fällen versuchen Betrüger die Sorge der Menschen zu nutzen und verknüpfen die Meldungen mit Links, welche zu Phishing-Seiten führen. Darüber werden persönliche Daten abgefragt. Die Polizei informiert: Fahndungsaufrufe der Polizei NRW werden über das Fahndungsportal https://polizei.nrw/fahndungen eingestellt. Vergewissern Sie sich immer, ob hinter einem Aufruf die echte Polizei steckt und verbreiten Sie Informationen über polizeiliche Suchmaßnahmen nicht ohne diese zu überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

