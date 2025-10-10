Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Fahrender Pkw durch Steinwurf beschädigt

Dinslaken (ots)

Am 03.10 2025, gegen 17:50 Uhr befuhr eine 25- jährige Hünxerin mit ihrem Pkw die Oberhausener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt.

Zwischen den Einmündungen Kirchstraße und Ziegelstraße kamen der 25- Jährigen zwei Kinder im Alter von ungefähr 12 Jahren fußläufig aus Richtung Ziegelstraße entgegen. Eines der Kinder warf beim Passieren des Pkw einen Stein auf die Windschutzscheibe.

Die Hünxerin hielt an und stellte eine Beschädigung der Windschutzscheibe fest.

Die Kinder entfernten sich in Richtung Gustav-Heinemann-Schulzentrum.

Der Junge, der den Stein geworfen hat, kann beschrieben werden als circa 12 Jahre alt, braune Haare, grünliche Bekleidung.

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/622-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell