PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Information: Verkehrsbehinderung auf der Reeser Landstraße im Bereich des Polizeidienstgebäudes ab dem 13.10.2025

Wesel (ots)

In der Zeit vom 13.10.2025, 06:00 Uhr bis zum 20.10.2025, 06:00 Uhr wird die Reeser Landstraße im Bereich des Polizeidienstgebäudes Wesel aufgrund von Fahrbahnausbesserungen in Fahrtrichtung Rees gesperrt. Betroffen ist der Bereich von den Bahnschienen in Höhe der Orlen Tankstelle/ Delogstraße bis zur Monschauer Straße. Der Fahrzeugverkehr wird bereits ab dem Herzogenring umgeleitet. Aus Richtung Flüren kommend ist das Polizeidienstgebäude an der Reeser Landstraße 21 auch für den Personen- und Fahrzeugverkehr zu erreichen, es muss allerdings mit Verzögerungen aufgrund einer einspurigen Verkehrsführung gerechnet werden.

In der Folgewoche vom 20.10.2025 bis zum 27.10.2025 wird dieser Bereich in Fahrtrichtung Rheinbrücke für die weiteren Baumaßnahmen gesperrt.

Bürgerinnen und Bürger, die das Polizeidienstgebäude in dieser Zeit aufsuchen wollen, werden gebeten die Sperrungen bei ihrer Anreise zu beachten.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 13:11

    POL-WES: Voerde - Verletzter E-Scooter Fahrer nach Verkehrsunfall

    Voerde (ots) - Am Donnerstag, den 09.10.2025, gegen 07:20 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße in Höhe des Geschäfts "Manni's Futterstube" zu einem Zusammenstoß zwischen einem 17- jährigen E-Scooter Fahrer und einem unbekannten Fahrradfahrer. Die beiden Fahrzeugführer kamen sich auf dem Fahrradweg entgegen und stießen zusammen. Bei der Kollision stürzten beide zu ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 12:20

    POL-WES: Dinslaken - Nachtrag: Mehrere aufgebrochene Transporter

    Dinslaken (ots) - In der Zeit von Dienstag, 07.10.2025, bis Mittwoch, 08.10.2025, sind im Stadtgebiet Dinslaken mehrere Transporter durch unbekannte Personen gewaltsam geöffnet worden, wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6134429 Nachträglich sind für den gleichen Tatzeitraum noch zwei weitere aufgebrochene Transporter auf der Marschallstraße und der Parkstraße bekannt geworden. Bei diesen ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 20:05

    POL-WES: Xanten - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelec-Fahrer

    Xanten (ots) - Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Xanten-Birten ein Verkehrsunfall bei dem ein 86-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde. Gegen 15:30 Uhr querte ein 86-jähriger Mann aus Wesel die B 57 an einer Querungshilfe in Höhe der Straße "Zur Wassermühle" mit seinem Pedelec. Gleichzeitig befuhr eine 47-jährige Frau aus Xanten die B 57 in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren