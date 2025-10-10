Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Information: Verkehrsbehinderung auf der Reeser Landstraße im Bereich des Polizeidienstgebäudes ab dem 13.10.2025

Wesel (ots)

In der Zeit vom 13.10.2025, 06:00 Uhr bis zum 20.10.2025, 06:00 Uhr wird die Reeser Landstraße im Bereich des Polizeidienstgebäudes Wesel aufgrund von Fahrbahnausbesserungen in Fahrtrichtung Rees gesperrt. Betroffen ist der Bereich von den Bahnschienen in Höhe der Orlen Tankstelle/ Delogstraße bis zur Monschauer Straße. Der Fahrzeugverkehr wird bereits ab dem Herzogenring umgeleitet. Aus Richtung Flüren kommend ist das Polizeidienstgebäude an der Reeser Landstraße 21 auch für den Personen- und Fahrzeugverkehr zu erreichen, es muss allerdings mit Verzögerungen aufgrund einer einspurigen Verkehrsführung gerechnet werden.

In der Folgewoche vom 20.10.2025 bis zum 27.10.2025 wird dieser Bereich in Fahrtrichtung Rheinbrücke für die weiteren Baumaßnahmen gesperrt.

Bürgerinnen und Bürger, die das Polizeidienstgebäude in dieser Zeit aufsuchen wollen, werden gebeten die Sperrungen bei ihrer Anreise zu beachten.

