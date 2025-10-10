Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Nachtrag: Mehrere aufgebrochene Transporter

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Dienstag, 07.10.2025, bis Mittwoch, 08.10.2025, sind im Stadtgebiet Dinslaken mehrere Transporter durch unbekannte Personen gewaltsam geöffnet worden, wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6134429

Nachträglich sind für den gleichen Tatzeitraum noch zwei weitere aufgebrochene Transporter auf der Marschallstraße und der Parkstraße bekannt geworden.

Bei diesen erfolgte der gewaltsame Zugang ebenfalls über die seitliche Schiebetür.

Insgesamt handelt es sich nunmehr um 8 bekannte Fälle.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen in den benannten Bereichen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/622-0 zu melden.

/eg Ref. 251009-1640/ 251009-1357

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell