PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelec-Fahrer

Xanten (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Xanten-Birten ein Verkehrsunfall bei dem ein 86-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 15:30 Uhr querte ein 86-jähriger Mann aus Wesel die B 57 an einer Querungshilfe in Höhe der Straße "Zur Wassermühle" mit seinem Pedelec. Gleichzeitig befuhr eine 47-jährige Frau aus Xanten die B 57 in Fahrtrichtung Alpen mit ihrem Pkw. Im Bereich der Querungshilfe kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Hinter dem Pkw fuhr ein 37-jähriger Mann aus Tönisvorst mit seinem Krad. Als Sozius befand sich eine 44-jährige Frau mit auf dem Krad. Der Kradfahrer bemerkte die Notbremsung des Pkw zu spät und fuhr diesem auf.

Der 86-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber verbrachte ihn umgehend in ein Duisburger Krankenhaus. Der 37-Jährige sowie die 44-Jährige zogen sich jeweils nur leichte Verletzungen zu. Die 47-jährige Frau aus Xanten verblieb unverletzt.

Zur Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei Kleve sowie ein Sachverständiger hinzugezogen. Polizeibeamte sperrten die B 57 im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1122
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 14:25

    POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

    Hamminkeln (ots) - Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Dienstag, 14.10.2025, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren