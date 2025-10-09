Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelec-Fahrer

Xanten (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Xanten-Birten ein Verkehrsunfall bei dem ein 86-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 15:30 Uhr querte ein 86-jähriger Mann aus Wesel die B 57 an einer Querungshilfe in Höhe der Straße "Zur Wassermühle" mit seinem Pedelec. Gleichzeitig befuhr eine 47-jährige Frau aus Xanten die B 57 in Fahrtrichtung Alpen mit ihrem Pkw. Im Bereich der Querungshilfe kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Hinter dem Pkw fuhr ein 37-jähriger Mann aus Tönisvorst mit seinem Krad. Als Sozius befand sich eine 44-jährige Frau mit auf dem Krad. Der Kradfahrer bemerkte die Notbremsung des Pkw zu spät und fuhr diesem auf.

Der 86-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber verbrachte ihn umgehend in ein Duisburger Krankenhaus. Der 37-Jährige sowie die 44-Jährige zogen sich jeweils nur leichte Verletzungen zu. Die 47-jährige Frau aus Xanten verblieb unverletzt.

Zur Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei Kleve sowie ein Sachverständiger hinzugezogen. Polizeibeamte sperrten die B 57 im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme.

