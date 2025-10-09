Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort/Duisburg: Zwei Brände an demselben Werbeanhänger - Staatsschutz ermittelt und bittet um Hinweise

Kamp-Lintfort (ots)

Nach zwei Bränden an einem Werbeanhänger in Kamp-Lintfort sucht die Polizei Duisburg Zeugen. Die Fälle im Detail:

Bereits in der Nacht zum 11. September (ein Donnerstag) gegen 1:25 Uhr geriet auf der Ferdinantenstraße ein Werbeanhänger einer politischen Partei in Brand. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte hatte die Feuerwehr die Flammen bereits gelöscht.

Am späten Abend des 27. September (ein Montag), gegen 23 Uhr, wurde derselbe Anhänger erneut in Brand gesetzt - diesmal auf dem Nelkenweg. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf angrenzende Fahrzeuge oder Gebäude verhindern. In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Staatsschutz der Polizei Duisburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Zeuginnen und Zeugen, die in den genannten Bereichen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden. Auch private Videoaufnahmen aus dem Umfeld der Tatzeiten könnten für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

