Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach mehreren Aufbrüchen von Transportern

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Dienstag, 07.10.2025, 14:30 Uhr bis Mittwoch, 08.10.2025, 06:00 Uhr sind im Stadtgebiet Dinslaken insgesamt 6 Transporter durch unbekannte Personen gewaltsam geöffnet worden.

Die Taten ereigneten sich auf den Straßen: Sperberweg, Hochstraße, Marschallstraße, Goethestraße, Scharnhorststraße und Sterkrader Straße.

Der Zugang zu den Fahrzeugen erfolgte jeweils über die seitliche Schiebetür. Die unbekannten Personen entwendeten Werkzeuge.

Die Schadenshöhe liegt nach bisherigen Erkenntnissen insgesamt im fünfstelligen Eurobereich.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen in den benannten Bereichen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/622-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell