LPI-GTH: Sachbeschädigung

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Heute Morgen gegen 08.00 Uhr befuhr eine 30-jährige Skoda-Fahrerin die Straße Am Taubenacker in Richtung Ringstraße. Als diese auf einen Parkplatz auffahren wollte, übersah sie offenbar ein auf dem Radweg fahrendes, 13-jähriges Kind. Es kam zur Kollision bei der das Kind leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur ...

