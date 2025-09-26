LPI-GTH: Sachbeschädigung
Ilmenau (ots)
Die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Oehrenstöcker Straße beschädigten ein oder mehrere unbekannte Personen und verursachten dadurch einen Schaden in geschätzter Höhe von 5.500 Euro. Die Tat wurde gestern Morgen polizeilich bekannt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0251476/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell