LPI-GTH: Lkw über Nacht leergeräumt
Laucha (Landkreis Gotha) (ots)
Ein Lkw-Fahrer parkte vergangene Nacht sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Gewerbestraße. Während dieser Zeit entwendeten unbekannte Täter die Ladung. Beim Diebesgut handelte sich um dutzende Saugroboter der Marke "Roborock Saros 10R". Der Gesamtwert wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich getätigt haben, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Gotha (03621-781124) unter Angabe der Bezugsnummer 0250800/2025 zu melden. (mla)
