Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Lkw über Nacht leergeräumt

Laucha (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Lkw-Fahrer parkte vergangene Nacht sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Gewerbestraße. Während dieser Zeit entwendeten unbekannte Täter die Ladung. Beim Diebesgut handelte sich um dutzende Saugroboter der Marke "Roborock Saros 10R". Der Gesamtwert wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich getätigt haben, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Gotha (03621-781124) unter Angabe der Bezugsnummer 0250800/2025 zu melden. (mla)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

