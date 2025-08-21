Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einem leicht verletzten Kind auf der B437 in Schweiburg

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B437 in Schweiburg ist am Mittwoch, 20. August 2025, 17:40 Uhr, ein kleines Mädchen leicht verletzt worden. Sie befand sich als Mitfahrerin in einem Auto, auf das aufgefahren wurde.

Zur Unfallzeit war eine 29-jährige Frau aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis mit einem Kleinwagen auf der Bundesstraße in Richtung Schwei unterwegs. Kurz hinter der Kirchenstraße in Schweiburg bremste sie den Kleinwagen ab, um nach links auf ein Grundstück zu fahren. Ihr folgte ein 85-jähriger Mann aus Jade mit einem Mercedes, der zu spät auf das Bremsmanöver reagierte und auf das Heck des Kleinwagens auffuhr.

Im Kleinwagen erlitt die vierjährige Tochter der Fahrerin leichte Verletzungen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 18.000 Euro.

