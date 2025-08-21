PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einem leicht verletzten Kind auf der B437 in Schweiburg

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B437 in Schweiburg ist am Mittwoch, 20. August 2025, 17:40 Uhr, ein kleines Mädchen leicht verletzt worden. Sie befand sich als Mitfahrerin in einem Auto, auf das aufgefahren wurde.

Zur Unfallzeit war eine 29-jährige Frau aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis mit einem Kleinwagen auf der Bundesstraße in Richtung Schwei unterwegs. Kurz hinter der Kirchenstraße in Schweiburg bremste sie den Kleinwagen ab, um nach links auf ein Grundstück zu fahren. Ihr folgte ein 85-jähriger Mann aus Jade mit einem Mercedes, der zu spät auf das Bremsmanöver reagierte und auf das Heck des Kleinwagens auffuhr.

Im Kleinwagen erlitt die vierjährige Tochter der Fahrerin leichte Verletzungen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 18.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 15:22

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Firma für Arbeitsbühnen +++ Zeugenaufruf

    Delmenhorst (ots) - Nach einem Einbruch in eine Firma für den Verkauf und die Vermietung von Arbeitsbühnen in Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am Mittwoch, 20. August 2025, zwischen 04:00 und 04:40 Uhr, ein Fenster der Firma in der Straße "Lange Wand" aufgehebelt. Dadurch verschafften sich die Einbrecher Zugang zum ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 14:50

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Postbotin verhindert Hausbrand in Neerstedt

    Delmenhorst (ots) - Eine Postbotin hat am Dienstag, 19. August 2025, 13:20 Uhr, sehr wahrscheinlich einen Hausbrand in Neerstedt verhindert. Die 32-jährige Frau aus Wildeshausen wurde beim Zustellen von Briefen in der Straße "Beim Schützenhof" auf einen piependen Rauchmelder aufmerksam und sah aus einem Einfamilienhaus dringenden Rauch aufsteigen. Nachdem auf ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 14:02

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall in der Innenstadt +++ Zeugenaufruf

    Delmenhorst (ots) - Bereits am Montag, 18. August 2025, 10:30 Uhr, ist ein Radfahrer in der Innenstadt von Delmenhorst bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die Polizei sucht den Verursacher, der sich mit einem E-Scooter vom Unfallort entfernt hat. Zur Unfallzeit befuhr der 76-jährige Delmenhorster mit einem Fahrrad die Bahnhofstraße in Richtung Koppelstraße. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren