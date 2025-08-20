PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Postbotin verhindert Hausbrand in Neerstedt

Delmenhorst (ots)

Eine Postbotin hat am Dienstag, 19. August 2025, 13:20 Uhr, sehr wahrscheinlich einen Hausbrand in Neerstedt verhindert.

Die 32-jährige Frau aus Wildeshausen wurde beim Zustellen von Briefen in der Straße "Beim Schützenhof" auf einen piependen Rauchmelder aufmerksam und sah aus einem Einfamilienhaus dringenden Rauch aufsteigen. Nachdem auf Klingeln und Klopfen nicht geöffnet wurde, verständigte sie umgehend die Feuerwehr, die mit 40 Einsatzkräften aus Neerstedt, Brettorf und Dötlingen anrückte. Sie verschafften sich Zugang zum Haus, dessen Bewohner nicht anwesend waren, und löschten in der Küche einen auf dem eingeschalteten Herd stehenden Kochtopf.

Durch das umsichtige Handeln der Postbotin und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr entstanden lediglich geringe Schäden am Herd und Kochtopf.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

