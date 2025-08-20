Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Firma für Arbeitsbühnen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in eine Firma für den Verkauf und die Vermietung von Arbeitsbühnen in Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am Mittwoch, 20. August 2025, zwischen 04:00 und 04:40 Uhr, ein Fenster der Firma in der Straße "Lange Wand" aufgehebelt. Dadurch verschafften sich die Einbrecher Zugang zum Bürotrakt und entwendeten geringe Mengen Bargeld. Der Transport eines Tresors mit firmeneigenen Hubwagen schlug aber fehl. Die Täter verließen das Gebäude durch eine Hintertür und flüchteten möglicherweise über die nahe Autobahn 28.

Wer im Bereich des Gewerbegebiets und der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben sollte, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell