Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei hochwertige Pedelecs entwendet

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht vom 23.09.2025 auf den 24.09.2025 drangen bislang unbekannte Täter in zwei Keller in der Rosa-Luxemburg-Straße ein. Dabei beschädigten sie eine Kellertür und verursachten Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Aus den Kellern entwendeten sie jeweils ein Pedelec der Marke "Spezialized" (sandfarben und grau) mit Akku und Ladegerät im Gesamtwert von circa 12.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Arnstadt/ Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0250389/2025 zu melden. (mla)

