Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reifen zerstochen

Sättelstädt (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend im Zeitraum von circa 21.00 Uhr bis 23.30 Uhr beschädigten unbekannte Täter im Bereich der Saugasse insgesamt vier Pkw. Dabei zerstachen sie offenbar insgesamt acht Autoreifen. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zudem wurde im Nahbereich ein Graffiti an einem Hoftor angebracht. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen. Die PI Eisenach (03691-261124) bittet Zeugen, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0249755/2025 zu melden. (mla)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

