Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fassade durch Verkehrsunfall beschädigt

Eisenach (ots)

Heute Morgen wurde festgestellt, dass es in der Straße Bleichrasen vermutlich zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernens vom Unfallort gekommen war. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein bislang unbekannter Täter aus Richtung Kassler Straße den Bleichrasen. Vor dem Kreisverkehr kam das Fahrzeug offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast sowie der Hausfassade eines Einkaufsmarktes. Dabei entstand Sachschaden von circa 10.000 Euro. Die unbekannte Person entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Die PI Eisenach sucht nun Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall oder zum Fahrer machen können. Diese werden gebeten, sich unter 03691-261124 mit Angabe der Bezugsnummer 0249840/2025 zu melden. (mla)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell