Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrräder aus Gartenschuppen entwendet

Boilstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern stellte ein Bewohner des Finkenweges fest, dass aus seinem Gartenschuppen zwei ältere Mountainbikes im Gesamtwert von circa 1.100 Euro auf bislang unbekannte Art und Weise entwendet wurden. Die Tatzeit konnte bislang nicht konkret eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Inspektionsdienst Gotha (03621-781124) unter Angabe der Bezugsnummer 0249253/2025 in Verbindung zu setzen. (mla)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

