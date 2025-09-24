LPI-GTH: In Gartenlaube eingebrochen
Arnstadt (ots)
Im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Dienstagnachmittag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte in der Kleingartenanlage "Eintracht". Dort entwendeten sie, ersten Erkenntnissen nach, Lebensmittel und Getränke im Wert von rund 100 Euro. Es wurde Sachschaden von circa 500 Euro verursacht. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Arnstadt/ Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0249209/2025 zu melden. (mla)
