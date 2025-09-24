LPI-GTH: In Gartenlaube eingebrochen

Eisenach (ots) - Gestern gegen 12.00 Uhr befuhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer die L1021 aus Richtung Eisenach kommend in Richtung Hötzelsroda. An der Kreuzung zur Ortseinfahrt Mittelshof wollte dieser nach links abbiegen. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt eines 54-jährigen Lkw-Fahrers. Es kam zur Kollision, bei der am Pkw ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 25.000 Euro und am Lkw von rund 5.000 Euro ...

