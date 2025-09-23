Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Am 17. September, gegen 15.00 Uhr kam es zu einem Körperverletzungsdelikt im Bereich eines Supermarktes in der Johann-Friedrich-Böttger-Straße. Dabei wirkten zwei weibliche Personen körperlich auf einen 23-Jährigen ein. Die beiden Frauen können wie folgt beschrieben werden: -mutmaßlich Zwillingsschwestern -ungefähr 160 cm groß -geschätztes Alter: 18-21 Jahre -jeweils gelocktes beziehungsweise glattes schwarzes Haar -beide Frauen haben Gesichtspiercings -zur Tatzeit waren beide bekleidet mit einer dunklen Jeans sowie einer dunklen Lederjacke. In der Nähe der jungen Frauen hielt sich offenbar eine ältere Dame (geschätztes Alter: Mitte 60 Jahre) auf. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall. Personen, die Angaben zu den Frauen oder deren Aufenthaltsort tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 02443735/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

