Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Am 17. September, gegen 15.00 Uhr kam es zu einem 
Körperverletzungsdelikt im Bereich eines Supermarktes in der 
Johann-Friedrich-Böttger-Straße. Dabei wirkten zwei weibliche 
Personen körperlich auf einen 23-Jährigen ein. Die beiden Frauen 
können wie folgt beschrieben werden:
-mutmaßlich Zwillingsschwestern
-ungefähr 160 cm groß
-geschätztes Alter: 18-21 Jahre
-jeweils gelocktes beziehungsweise glattes schwarzes Haar
-beide Frauen haben Gesichtspiercings
-zur Tatzeit waren beide bekleidet mit einer dunklen Jeans sowie 
einer dunklen Lederjacke.
In der Nähe der jungen Frauen hielt sich offenbar eine ältere Dame 
(geschätztes Alter: Mitte 60 Jahre) auf.
Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall. Personen, die Angaben zu den 
Frauen oder deren Aufenthaltsort tätigen können, werden gebeten sich 
mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 
02443735/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

