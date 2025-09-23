Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garagenbrand

Grabsleben (Landkreis Gotha) (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es gestern gegen 19.00 Uhr in der Ichtershäuser Straße. Dort kam es zu einem Brand in einer Garage eines Wohnhauses. Offenbar hatte ein 28-Jähriger zuvor Arbeiten mit einem Schweißgerät durchgeführt. Die Feuerwehr löschte das Feuer, der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Personen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die Straße war aufgrund des Einsatzes temporär voll gesperrt. (jd)

