LPI-GTH: Zeugen gesucht

Bufleben (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum vom 19.09.2025, 17.20 Uhr bis 22.09.2025, 08.00 Uhr entwendeten Unbekannte mehrere gefüllte Gasflaschen, die auf einem Grundstück eines Warenhauses in der Nähe des Bahnhofs gelagert waren. Außerdem wurden aus einem Baucontainer diverse Baumaschinen im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0248401/2025 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

