Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw aufgebrochen

Gotha (ots)

Heute Vormittag wurden der Polizei Gotha drei Diebstähle aus Pkw gemeldet. Unbekannte haben im Zeitraum vom 21.09.2025, 14.45 Uhr bis 22.09.2025, 05.45 Uhr aus einem Skoda, der in der Gayerstraße abgestellt war, Bargeld und persönliche Dokumente gestohlen. Ein VW in der Tabarzer Straße wurde vergangene Nacht ebenfalls aufgebrochen, der Innenraum durchwühlt. Beide Pkw waren verschlossen. Ein in der Georg-Herwegh-Straße abgestellter Skoda wurde durch Unbekannte durchsucht, das Fahrzeug war nicht verschlossen. Die Polizei rät, keine persönlichen Sachen in Fahrzeugen zurück zu lassen und eine Verschlusssicherheit herzustellen sowie diese noch einmal zu überprüfen. In den betreffenden Fällen werden Zeugen gesucht, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden von der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

