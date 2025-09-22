LPI-GTH: Aufhebung Öffentlichkeitsfahndung
Arnstadt (ots)
Die Fahndungsmaßnahmen im Zusammenhang mit einer seit dem 18.09.2025 vermissten 35-Jährigen und ihrem Sohn haben sich erübrigt. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor. (ah)
