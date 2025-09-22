PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufhebung Öffentlichkeitsfahndung

Arnstadt (ots)

Die Fahndungsmaßnahmen im Zusammenhang mit einer seit dem 18.09.2025 vermissten 35-Jährigen und ihrem Sohn haben sich erübrigt. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

