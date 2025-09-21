Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Jugendlicher Mopedfahrer schwer verletzt

Hammersfeld (Ilm-Kreis) (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf einem Feldweg zwischen Dörnfeld und Hammersfeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 15-jähriger Mopedfahrer kam im Bereich einer Kurve und Steigung zu weit nach links und stieß dabei frontal mit einem entgegenkommenden Quadfahrer zusammen. Der Mopedfahrer wurde schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber verflogen. Der 47-jährige Quadfahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mopedfahrer keinen Führerschein besaß und sein Fahrzeug nicht versichert war. (sk)

