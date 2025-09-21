PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auto steht verlassen an einem Baum

LK Gotha (ots)

Ein 23jähriger Hyundaifahrer kam am Sonntagfrüh gegen 04:30 Uhr auf der Landstraße zwischen Goldbach und Eberstädt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er verließ danach die Unfallstelle zu Fuß. Andere Verkehrsteilnehmer meldeten den verunfallten Pkw, woraufhin die Polizei zum Einsatz kam. Nachdem die Beamten den Fahrzeugführer und seinen Aufenthalt ermittelten, wurde schnell klar, warum dieser von der Unfallstelle flüchtete. Ein Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis von 1,13 Promille zutage. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der junge Mann wurde bei dem Unfall nicht verletzt, der Hyundai jedoch hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. (ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

