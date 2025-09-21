Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegen Brücke gefahren

Bischofroda (ots)

Am Samstag, gegen 21:30 Uhr, fuhr ein 47-jähriger Kiafahrer unter Alkoholeinfluss in der Schildchenstraße gegen ein Brückengeländer. Der Pkw und das Brückengeländer wurden beschädigt. Sowohl der Fahrer, der mit 1,79 Promille nicht fahrtauglich war, als auch die nicht nüchterne 43-jährige Frau mit den zwei Kindern (8,15) blieben unverletzt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins wurden angeordnet. (Bezugsnummer 0246746/2025) (sus)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell