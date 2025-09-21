LPI-GTH: Rechtsfahrgebot missachtet
Werra-Suhl-Tal/Berka-Werra (ots)
Vor der Regelschule in der Herdaer Straße kam es am Freitag, gegen 20:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 67-jährige Suzukifahrer geriet zu weit auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW. An beiden Fahrzeugen wurden die jeweiligen Außenspiegel beschädigt. Der 25-jährige Fahrer des VW wurde leicht verletzt. (Bezugsnummer 0246084/2025) (sus)
