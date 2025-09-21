PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Eisenach (ots)

Am Freitagnachmittag geriet in der Mühlhäuser Straße ein 37-jähriger Mazdafahrer in eine Polizeikontrolle. Der Mann hat keine gültige Fahrerlaubnis, daher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden. (Bezugsnummer 0245891/2025) Ebenfalls ohne gütige Fahrerlaubnis fuhr ein 22-jähriger VW-Fahrer, welcher in der Julius-Lippold-Straße von der Polizei angehalten wurde. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zudem zeigte der junge Mann einen ukrainischen Führerschein vor, bei welchem der Verdacht der Fälschung besteht. Der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (Bezugsnummer 024620772025) (sus)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
