LPI-GTH: Fahren unter THC-Einfluss
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Am Samstagabend wurde ein PKW Ford in Gotha / Ost einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief bei dem 27-jährigen Fahrer positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine beweissichere Blutentnahme durchgeführt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln. (rd)
