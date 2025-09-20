LPI-GTH: Fahren unter THC-Einfluss

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr versuchten offenbar zwei männliche Personen in eine Bäckereifiliale am Neumarkt einzubrechen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und versuchten anschließend in die im Gebäude befindliche Bäckereifiliale zu gelangen. Als dies misslang flüchteten die beiden Personen fußläufig in Richtung Hauptmarkt. Ein Zeuge beschrieb die Beiden als ...

mehr