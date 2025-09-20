PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Bäckereifiliale - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr versuchten offenbar zwei männliche Personen in eine Bäckereifiliale am Neumarkt einzubrechen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und versuchten anschließend in die im Gebäude befindliche Bäckereifiliale zu gelangen. Als dies misslang flüchteten die beiden Personen fußläufig in Richtung Hauptmarkt. Ein Zeuge beschrieb die Beiden als ca. 25 bis 35 Jahre alt, einer trug ein helles Basecap. Die Polizei Gotha (Tel. 03621781124) bittet um Zeugenhinweise zu den beiden flüchtigen Personen unter der Bezugsnummer 25392108. (rd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

