LPI-GTH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Bei der Kontrolle des Fahrers eines E-Scooter am Freitagabend in der Weimarer Straße wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegen den 36-jährigen Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. (sk) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

