Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

Georgenthal, OT Catterfeld - Landkreis Gotha (ots)

Am späten Freitagnachmittag wendete in der Georgenthaler Straße ein weißer Transporter mit SM-? Kennzeichen in einer Grundstückseinfahrt. Dabei beschädigte er die dortige Hausfassade und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Transporter dürfte ebenfalls ein Schaden entstanden sein. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter Tel. 03621781124 (Bezugsnummer 25390149) entgegen. (rd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

