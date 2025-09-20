LPI-GTH: Zeugen melden Trunkenheitsfahrt
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Nach Hinweis von Zeugen auf einen augenscheinlich angetrunkenen Fahrzeugführer am Freitagabend im Bereich der Pfortenstraße, konnte der 61-jährige Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift kontrolliert werden. Er stand erheblich unter Alkohol. Es erfolgte die Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (sk)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell