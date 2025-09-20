PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Zeugen melden Trunkenheitsfahrt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Nach Hinweis von Zeugen auf einen augenscheinlich angetrunkenen Fahrzeugführer am Freitagabend im Bereich der Pfortenstraße, konnte der 61-jährige Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift kontrolliert werden. Er stand erheblich unter Alkohol. Es erfolgte die Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (sk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

