Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tag der offenen Tür

Eisenach (ots)

Am 27. September 2025 öffnet die Polizeiinspektion Eisenach gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr ihre Türen und lädt Interessierte jeglichen Alters zum Tag der offenen Tür ein. Wir bieten ein abwechslungsreiches Programm, bei dem neben einer Technikschau auch unsere vierbeinigen Spürnasen ihr Können zeigen. Bei der Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfehlen wir Ihnen die Haltestellen in der Ernst-Thälmann-Straße. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Polizeiinspektion Eisenach und das Technische Hilfswerk freuen sich auf Ihren Besuch. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

