PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bikes entwendet

Arnstadt (ots)

Ein blaues sowie ein silbernes E-Bike der Marke "Specialized" im Gesamtwert von rund 7.400 Euro entwendeten ein oder mehrere Unbekannte aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Fürstenberg". Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 13. September, 18.00 Uhr und gestern, 12.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0244727/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 17:35

    LPI-GTH: Diebstahl

    Gotha (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen entwendeten in der Zeit zwischen gestern, 15.00 Uhr und heute, 06.40 Uhr eine mehrere Meter lange Dachrinne eines Firmengebäudes eines Baustoffhandels in der Gleichenstraße. Der Wert des Beuteguts wird auf 400 Euro geschätzt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0244146/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 17:35

    LPI-GTH: Motorsense entwendet

    Arnstadt (ots) - Eine Motorsense des Typs "Stihl FS111" entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen heute im Bereich eines Museums im "Rehestädter Weg". Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr. Der Tatort konnte offenbar nur durch Übertreten eines Gleisbettes erreicht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0244553/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 17:35

    LPI-GTH: Kollidiert

    Gotha (ots) - Heute, gegen 15.50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich Uelleber Straße/Leinastraße. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer beabsichtigte an einer dort befindlichen Ampelanlage (grüner Pfeil) nach rechts abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem 4-jährigen Fahrradfahrer, welcher im Beisein einer 29-Jährigen die Fahrbahn der Parkstraße an einer Grün zeigenden Ampel überquerte. Der Junge wurde leicht verletzt. Ein Krankenwagen kam zum Einsatz. (jd) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren